Sono tutti addolorati e sconvolti per quello che è successo nella scuola di Giugliano, nella mattina di venerdì 22 marzo. A causa di un malore improvviso, una 14enne è deceduta ed a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari, di tenerla in vita, nonostante le loro manovre di rianimazione.

Gli inquirenti per riuscire a capire cosa è successo, hanno quindi deciso di trasportare il corpo nell’obitorio dell’ospedale. Non è ancora chiaro se hanno disposto o meno l’autopsia. Tuttavia, l’ipotesi che sembrano essere più plausibili per questa scomparsa, sembrano essere un infarto o un aneurisma.

I compagni, i professori e tutti quelli che hanno assistito alla scena, al momento sono sotto shock dalla grave perdita subita. Per tutti loro, era la prima ora di lezione e tutto stava procedendo normalmente. Quando all’improvviso, la ragazza, che si chiamava Maria, si è accasciata dopo aver accusato il malore. Gli adulti presenti, si sono presto allarmati ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

I medici intervenuti, sin da subito si sono resi conto che la situazione era davvero disperata. Per questo motivo hanno cercato a lungo di rianimarla. Però alla fine, non hanno avuto altra scelta di arrendersi e quindi constatare il suo straziante decesso. A nulla sono serviti i loro tentativi di tenerla in vita.

Cosa è successo alla 14enne deceduta per un malore improvviso

CREDIT: DRONE SNAP

I fatti sono avvenuti nella prima mattina di venerdì 23 marzo. Precisamente nell’istituto Guglielmo Marconi, di Giugliano, che si trova nella provincia di Napoli. Per tutti sembrava essere una giornata come le altre.

Da ciò che scrivono alcuni media locali, la ragazza sarebbe entrata in ritardo in classe, ma nulla avrebbe mai fatto presagire l’arrivo di un dramma del genere. Uno dei suoi professori, nel ricordarla ha detto che sognava di diventare attrice.

L’ha descritta come una persona solare, educata, rispettosa ed attenta. In un lungo post sui social, ha voluto dirle addio ed ha voluto anche parlare della sua dolcezza e della sua grande passione per il teatro. Ora non bisognerà far altro che attendere gli ulteriori accertamenti, per capire la causa del suo decesso.