Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella prima mattina di ieri, venerdì 22 marzo, nel comune di Giugliano. Purtroppo una 14enne ha perso la vita in classe, davanti agli occhi increduli dei suoi compagni, a causa di un malore improvviso.

Sull’accaduto ora stanno indagando le autorità, che vogliono capire cosa è successo alla ragazza e perché avrebbe perso la vita così improvvisamente. Visto lo shock di questa perdita, hanno anche deciso di sospendere l’attività scolastica, per i ragazzi coinvolti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella prima mattina di ieri, venerdì 23 marzo. Precisamente nell’istituto Guglielmo Marconi, di Giugliano, che si trova nella provincia di Napoli. Per tutti gli studenti fino a quel momento sembrava essere una giornata come le altre e non era accaduto nulla di insolito.

Quando all’improvviso però, a causa di un malore improvviso, l’adolescente è crollata a terra. Da quello che dicono frequentava l’indirizzo di informatica e che in quella giornata era entrata in ritardo. I professori nel capire la gravità delle sue condizioni, si sono presto allarmati. Per questo motivo hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso della 14enne dopo il malore improvviso in classe

I medici con la speranza di poterle salvare la vita, hanno cercato di rianimarla a lungo. Però alla fine, a causa di quel malore improvviso, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il dramma si è consumato davanti agli occhi increduli e sconvolti dei suoi compagni, che ora si dicono addolorati e sotto shock dall’episodio. Per questo motivo il preside ha deciso di sospendere l’attività scolastica, per permettere a tutti di elaborare il lutto.

Inoltre, hanno deciso anche di trasportare il corpo della giovane nell’obitorio dell’ospedale, per ulteriori accertamenti. Al momento si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è ancora chiaro se decideranno o meno di disporre l’autopsia sul corpo.