14enne ubriaca abbandonata nella vasca piena d’acqua fredda

A Terni un gruppo di ragazzi ha organizzato una festa di compleanno, nonostante le restrizioni anti-Covid. Oltre a ciò, sembra che il gruppo di amici abbia esagerato un po’ troppo con l’alcol tanto, tanto che una 14enne invitata si è sentita male. Nonostante il tentativo di nascondere il fatto per non essere scoperti, alla fine sono intervenuti gli operatori del 118.

Nonostante le restrizioni anti-Covid per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, il gruppo di amici ha lo stesso organizzato un party di compleanno. Qualcosa, però, è andato storto. Probabilmente i ragazzi hanno esagerato con l’alcol tanto che una 14enne ha rischiato la vita.

Poteva infatti finire in tragedia, ma la triste vicenda che si è verificata a Terni si è conclusa con il salvataggio della 14enne da parte degli operatori del Santa Maria. La ragazza, infatti, avendo bevuto un po’ troppo, è finita in uno stato di semi incoscienza. Per non essere scoperti, gli amici hanno deciso di immergere l’amica in una vasca piena di acqua fredda.

L’obiettivo era quello di far riprendere la 14enne dallo shock del momento. Tuttavia, però, le cose non sono andate come il gruppo sperava. Tant’è vero che dopo qualche minuto il proprietario della casa in cui si è verificato il party ha allertato i genitori e il 118.

14enne trovata immersa in una vasca d’acqua fredda, interviene il 118

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori i quali hanno ritrovato la 14enne nella vasca con acqua fredda in uno stato di ipotermia e una ferita alla testa. Dopo di che per la ragazza c’è stato il trasferimento al Pronto Soccorso dove i medici hanno voluto fare degli accertamenti clinici, oltre che scoprire se la 14enne avesse subìto un abuso.

Tuttavia, però, la giovane ha immediatamente smentito tale ipotesi così come tutto il gruppo di amici. La sua versione, inoltre, sembra aver convinto gli inquirenti.