Una notizia davvero bella è quella arrivata in queste ultime ore sulle condizioni di salute della 21enne, ridotta in fin di vita dal fidanzato, al culmine di una lite. Ora per fortuna sta bene e si è anche svegliata dal coma, dopo 2 lunghi giorni di agonia.

Si chiama Erika Dessi questa ragazza, che dalla serata di giovedì 12 ottobre, si trovava ricoverata all’ospedale Sant’Anna di Como. Il fidanzato 25enne ha cercato di mettere fine alla sua vita.

Da ciò che è emerso i fatti sono avvenuti intorno alle 22.30 di giovedì 12 ottobre. Precisamente nella casa che coppia condivideva da poche settimane, in via Nino Bixio, a Como.

Erika ed il suo ragazzo sembrerebbe che abbiano avuto una discussione per motivi legati alla gelosia. Al termine di questo litigio il ragazzo ha preso l’arma dalla cucina e l’ha colpita con diversi fendenti.

L’uomo prima di consegnarsi, ha cercato anche di fuggire. Ha preso il bancomat ed i soldi, poi si è recato nella stazione. Tuttavia, poi ha cambiato idea ed è tornato a casa.

Una volta qui ha deciso di chiamare i soccorsi. Gli agenti intervenuti lo hanno trovato in evidente stato confusionale che li attendeva nel pianerottolo. La ragazza invece, era a terra sul pavimento della camera, in condizioni disperate.

21enne in fin di vita: la bella notizia e la situazione

Una volta trasportata all’ospedale Sant’Anna, l’hanno ricoverata in coma in terapia intensiva. Il taglio più grave era proprio quella alla gola, ma per fortuna i dottori sono riusciti a salvarla ed ora non è più in pericolo di vita. Oltre le ferita, ha riportato anche un grave trauma cranico.

Si trova ricoverata in reparto ed al momento è sottoposta a tutte le cure di cui ha bisogno per riprendersi. Nel frattempo il fidanzato si trova in arresto, nella casa circondariale di Bassone.

L’uomo dopo l’arrivo in Questura ha iniziato ad aggredire e ad insultare gli agenti. Uno di questi infatti, ha avuto bisogno di un accesso in pronto soccorso, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.