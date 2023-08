Sono passati 27 lunghi anni da quando Angela Celentano è scomparsa nel nulla, in quella che per la famiglia doveva essere una giornata di divertimento. In realtà per loro è iniziato un vero e proprio dramma, che non trova ancora una risposta.

L’avvocato che li assiste da quel giorno Luigi Ferrandino ha detto che ora l’unica pista che rimane aperta è quella turca. Per ora però, non ci sono indagini in corso in quel posto.

La bimba che all’epoca aveva 3 anni, è scomparsa il 10 agosto del 1996, mentre era con i suoi familiari ed anche altre persone sul Monte Faito. Lo scopo era quello di passare una giornata all’insegna della spensieratezza.

Quando all’improvviso, da una ricostruzione degli agenti, Angela è scesa nel parcheggio per seguire un bambino più grande di lei, che era andato a prendere una palla.

I genitori hanno prima provato a cercarla da soli, ma poi hanno allertato le forze dell’ordine. Le ricerche sul Monte Faito sono partite tempestivamente con i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, ma da quel giorno della bambina nessuno ha avuto più sue notizie.

Mamma Maria e papà Catello non hanno mai smesso di sperare. Infatti negli anni grazie anche al loro legale, nonostante le ricerche in Italia si erano ormai concluse, hanno continuato a cercare.

Le piste per la scomparsa di Angela Celentano

Una delle ultime è proprio quella del sud America, in cui i familiari erano convinti di averla ritrovata. Una ragazza che somigliava proprio ad Angela e che i genitori hanno frequentato la zona della Campania negli anni del dramma.

Tuttavia, dai risultati del DNA questa pista è stata ormai esclusa, poiché il risultato era negativo. L’unica pista aperta per la stessa Procura è quella turca.

Ad informare gli inquirenti di questa pista è una donna, chiamata Vincenza Trentinella. Nelle sue dichiarazioni agli agenti ha raccontato di aver saputo che Angela Celentano vive in Turchia. Precisamente nell’isolotto di Buyukada, con un uomo chiamato Fahfi Bey, che crede sia suo padre.