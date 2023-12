Papà esce di casa e lascia 5 bambini da soli: in quel momento è divampato un drammatico incendio che non gli ha lasciato scampo

Una tragedia devastante ha sconvolto gli Stati Uniti nella serata di sabato. In un incendio divampato in una casa a due piani di Bullhead City, in Arizona, hanno purtroppo perso la vita 5 bambini. Quattro di loro erano fratelli, mentre il quinto era un cuginetto. Il papà dei fratellini li aveva lasciati da soli in casa, mentre faceva acquisti per Natale.

Quanto avvenuto intorno alle 17:00 dello scorso sabato 16 dicembre a Bullhead City, in Arizona, ha sconvolto non solo la piccola comunità e gli Stati Uniti, ma tutto il mondo.

Per cause ancora da chiarire, è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione e il bilancio è stato drammatico.

Le fiamme, stando a quanto emerso fino ad ora dalle indagini, sarebbero divampate dall’ingresso dell’abitazione e si sarebbero propagate verso l’unica scala presente in casa.

Al piano di sopra, nella camera da letto, si trovavano 5 bambini. 4 fratellini di 2, 4, 5 e 13 anni e un loro cuginetto di 11 anni. Per nessuno di loro c’è stato nulla da fare. Probabilmente impossibilitati ad uscire, sono morti per gli effetti dell’incendio.

I 5 bambini erano da soli in casa

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco hanno provato loro stessi a spegnere le fiamme dall’esterno. Non erano a conoscenza del fatto che all’interno ci fosse qualcuno e, per questo motivo, non hanno fatto irruzione in casa.

Il papà dei 4 fratellini, arrivato poco dopo sul posto, ha raccontato di essere uscito per circa due ore per acquistare generi alimentari e regali di Natale. Sull’accaduto indagano ovviamente le autorità locali.

Il tragico evento ha ovviamente devastato le famiglie dei piccoli, ma ha colpito profondamente anche la comunità di Bullhead City. Al momento sono state aperte diverse raccolte fondi per le spese funerarie e per il sostentamento delle famiglie.

Steve D’Amico, sindaco della cittadina ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza: