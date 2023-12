Sono tutti sconvolti ed addolorati nella città di Campobasso, per il dramma che ha colpito un’intera famiglia. Purtroppo è divampato un incendio in un’abitazione e un bambino di 9 anni, a causa dell’inalazione del fumo, non ce l’ha fatta a sopravvivere.

La madre di 35 anni, il fratello di 12 anni e la sorellina piccola di soli 4 anni, si trovano tutti ricoverati in ospedale, per i sintomi di un intossicazione ed anche per delle ustioni che hanno riportato.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il triste episodio è avvenuto intorno all’1 di notte tra domenica 17 e lunedì 18 dicembre. Precisamente in una casa a due piani, che si trova in contrada Colle Calcare, a Capobasso.

Da ciò che è emerso le fiamme sono partite dal divano e da qui si sono divampate in tutta l’abitazione. Il padre di famiglia è stato il primo a rendersene conto ed ha chiesto il tempestivo intervento dei medici ed anche dei Vigili del Fuoco. Ha provato a salvare tutta la famiglia.

I medici sono presto intervenuti nell’abitazione. Però per il bimbo che aveva solamente 9 anni, non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso. Avrebbe perso la vita per l’inalazione del fumo.

Anche la madre di 35 anni, ha riportato ustioni di secondo grado al collo ed alle braccio. Il figlio di 12 anni si trova in ospedale per le ferite. Invece la figlia piccola di 4 anni, è stata trasferita al Santobono di Napoli, per i sintomi da intossicazione.

Bambino di 9 anni deceduto nell’incendio: il racconto del nonno

Il corpo del piccolo deceduto si trova ora all’obitorio dell’ospedale Cardarelli. L’ipotesi è proprio che l’incendio è divampato dall’albero, ma saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte concrete. Il nonno, che abita al piano terra di quell’edificio su ciò che è successo, ha detto:

Tutto è successo intorno a mezzanotte, io me no sono accorto perché ho sentito il rumore di mattonelle che scoppiavano. C’era tanto fumo in casa, proveniente soprattutto dal divano, e i bambini, che in quel momento stavano dormendo, lo hanno respirato.