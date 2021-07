Questa è la storia di un uomo 65enne con i capelli lunghi e grigi che sembra una volpe grigia. Dopo essere stato sottoposto a un’operazione di restyling come quelle che si vedono in tanti programmi televisivi a stelle e strisce, ecco che il suo aspetto è cambiato radicalmente. Ora sembra proprio un’altra persona. Chissà se la sua carriera di attore ne risentirà.

Essere un attore significa adattarsi alla perfezione con un mondo fatto di finzione, come se fossero tutti dei camaleonti in cerca d’autore. Per interpretare i propri personaggi bisogna parlare in modo diverso, vestirsi in modo diverso, farsi crescere i capelli a dismisura.

L’attore di 65 anni di New York Frankie Verroca è stato spesso arruolato in film in cui ha vestito i panni del senzatetto, perché il suo aspetto era perfetto per questo ruolo. Uscire da quel cliché non era assolutamente facile per lui.

Verroca recita dai tempi del liceo e perché non si taglia i capelli dal 2013. Molti dei film che ha interpretato o degli spettacoli tv a cui ha partecipato hanno sfruttato questo suo aspetto fisico, che non rispecchia per niente il suo animo gentile.

Lo abbiamo visto in “Gotham”, la commedia drammatica musicale di Meryl Streep del 2015 “Ricki and the Flash” e anche ne La febbre del sabato sera del 1977. Te lo ricordi?

65enne con i capelli lunghi cambia completamente il suo stile

Stanco di spazzolare e mantenere i suoi lunghi capelli e la barba, l’attore ha deciso di cambiare decisamente stile. Affidandosi alle sapienti mani del Rachael Ray Show. Anche la zia centenaria era felice di vederlo rasato e rifinito.

È ora di andare avanti. Nuovi orizzonti, vedere cosa c’è là fuori e andare avanti.

Non crederai alla sua trasformazione. Il nuovo, elegante e curato Frankie Verroca ha fatto la sua prima apparizione davanti a un pubblico dal vivo al Rachel Ray Show e tutti erano senza parole.