75enne trovato senza vita. Viveva con 6 gatti e una tartaruga ed era morto da un mese

A circa un mese di distanza dal decesso, è stato rinvenuto morto nel suo appartamento, dove viveva con sei gatti e una tartaruga. Fino a due giorni fa nessuno si era accorto di nulla. Protagonista del dramma della solitudine un uomo di 75 anni, trovato senza vita nella sua residenza in centro a Faenza, Comune in provincia di Ravenna, probabilmente scomparso – sostengono gli inquirenti – per cause naturali.

75enne: il dramma della solitudine

La storia raccontata dal Corriere di Romagna è incredibilmente triste, una che di tanto in tanto sale, purtroppo, alle cronache. Il signore 75enne conduceva una vita isolata e appartata: in casa gli tenevano compagnia sei gatti e una tartaruga.

La macabra scoperta

A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che hanno nutrito dei sospetti dal momento in cui non lo vedevano da più di un mese, e hanno cominciato ad avvertire cattivo odore provenire dalla abitazione. Sabato sera sono arrivati la polizia, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Eseguito l’accesso nell’immobile hanno fatto la macabra scoperta: l’uomo era deceduto da diverso tempo oramai. Sul luogo sono accorsi pure gli addetti della protezione animali: la tartaruga e uno dei gatti sono morti, mentre gli altri verranno dati in adozione, una volta sottoposti a un ciclo di cure.

Sotto stato di choc

Gli animali sono stati lasciati nelle mani dei volontari dell’Enpa che adesso hanno cominciato a cercare per loro una nuova sistemazione. I mici sono stati trovati sotto stato di shock, denutriti e disidratati.

75enne viveva con sei gatti e una tartaruga

La veterinaria dell’associazione non ha ravvisato particolari problemi per due di essi. Altri due, parecchio magri, sono attualmente sotto osservazione, dopo aver iniziato un ciclo terapeutico. Un’ulteriore gatta, decisamente anziana, si era rifugiata in un cassetto ed è attualmente ricoverata presso la clinica veterinaria viste le sue condizioni.