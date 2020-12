Velletri, mamma e bimbo di 6 anni trovati senza vita nella loro stanza: la donna ha acceso una stufa per scaldarsi

Un episodio drammatico, è avvenuto nella mattinata di ieri lunedì 14 dicembre, a Velletri. Una mamma e il suo bimbo di soli 6 anni, sono stati trovati senza vita nella loro stanza. La donna molto probabilmente ha acceso la stufa per scaldarsi e una fuga di gas, li ha uccisi. Inutili tutti i tentativi dei sanitari.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento tragico, che ha scosso migliaia di persone. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare di trovarsi davanti ad una scena simile nell’aprire la porta di quella stanza.

Secondo le informazioni rese note da diversi media, la donna di 36 anni, la sera prima ha deciso di accendere una stufa per scaldare la camera, per lei e per il suo bambino.

L’ipotesi più plausibile per le forze dell’ordine, è che ci sia stata proprio una fuoriuscita di gas, che purtroppo ha provocato la loro tragica ed improvvisa morte. All’arrivo degli inquirenti la stufa era spenta, ma non è ancora chiaro se si sia spenta da sola o se l’abbia spenta la donna.

Gli inquirenti credono che la bombola a gas, con cui si sarebbe dovuta alimentare la stufa, non abbia funzionato correttamente. Di conseguenza, la sostanza ha riempito tutta la stanza, mentre loro dormivano.

Intorno alle 9.30 del mattino uno dei responsabili della struttura, è andato a controllare nella camera da letto e quando è entrato, ha fatto la drammatica scoperta. Ha trovato la donna ed il suo bambino, ormai senza vita. Ma il loro decesso era avvenuto già da diverse ore prima.

Mamma e bimbo trovati senza vita, la dinamica

CREDIT: STEFANO LEANDRI

Dalle informazioni rese note nelle ultime ore, la giovane mamma di 36 anni, aveva perso da poco il suo lavoro da badante. Per questo era ospite di una delle strutture della Caritas.

A causa della mancanza di denaro non aveva la possibilità di pagare un affitto e di sostenere tutte le spese necessarie, per lei e per il suo piccolo di 6 anni.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che coordinate dalla Procura, hanno avviato tempestivamente le indagini. È anche probabile che nelle prossime ore, i corpi saranno sottoposti ad autopsia, per chiarire l’esatta causa del loro drammatico decesso.