Amara sorpresa per l'ex moglie di Achraf Hakimi, che durante il processo di divorzio ha scoperto che l'ex marito è nullatenente

Ha del comico e dell’assurdo quanto sta capitando tra Achraf Hakimi, campione del calcio marocchino e la sua ormai ex moglie, l’attrice Hiba Abouk. La donna era convinta che con la separazione le sarebbe spettato una cospicua parte del ricco giocatore del PSG, ma incredibilmente, in Tribunale, il campione è risultato essere nullatenente.

Sono diverse le storie amorose tra campioni di calcio e le loro donne, che recentemente hanno fatto molto discutere.

Basti pensare agli ormai innumerevoli lascia e prendi di Mauro Icardi e Wanda Nara, oppure alla chiacchieratissima e “cantatissima” fine del matrimonio tra Gerard Pique e la star mondiale della musica Shakira.

Un altro al centro delle pagine delle maggiori riviste di gossip, nelle scorse settimane, è stato appunto Achraf Hakimi.

La storia tra il marocchino ex Inter e l’attrice Hiba Abouk era giunta al capolinea già alcuni mesi fa. Poi, a mettere definitivamente una pietra sopra al loro rapporto, sono arrivate le accuse di stupro fatte da una giovane al 24enne.

La ragazza ha denunciato il calciatore, spiegando che nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorsi, l’esterno avrebbe abusato di lei.

Accuse dalle quali naturalmente Hakimi si è difeso e si sta difendendo tutt’ora in tribunale, ma che non hanno fatto altro che allontanare ancor di più la sua ex moglie.

Sopresa in Tribunale per la moglie di Achraf Hakimi

Oltre che per difendersi dalle accuse di violenza, Achraf Hakimi ha dovuto presentarsi in Tribunale anche per affrontare il processo di divorzio da sua moglie.

La Abouk è orientata ovviamente ad ottenere il massimo dalla separazione. O almeno lo era fino a qualche giorno fa.

In aula, infatti, si può tranquillamente dire che l’attrice ha trovato una sorpresa che non si aspettava minimamente. Secondo i documenti ufficiali, infatti, il calciatore marocchino risulta essere nullatenente.

Nei mesi scorsi, evidentemente sotto consiglio del suo avvocato, Achraf pare abbia intestato tutto a sua mamma, minando così la possibilità alla ex moglie di poter accingere a qualcuna delle sue sicuramente numerose proprietà.

Muro di cemento anche di fronte alla possibilità che la donna possa arrivare al denaro del talento magrebino, tenendo conto che anche in banca, non risulta esistere alcun conto a nome di Hakimi.