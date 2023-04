L'ultimo straziante addio ad Arianna Franceschino, la 27enne morta lo scorso 27 aprile in un incidente in moto con il fidanzato

Sono giorni di grande dolore quelli che stanno vivendo i familiari e tutti gli amici di Arianna Franceschino, la 27enne che purtroppo è deceduta lo scorso martedì 25 aprile, in un sinistro in moto. Il suo fidanzato Mario si trova ricoverato in ospedale e sta lottando per la sua vita.

Una notizia straziante è quella che le persone si sono trovate a scoprire. I due ragazzi non è ancora chiaro dove erano diretti, ma volevano solo uscire per una giornata che doveva essere di festa.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 25 aprile. Precisamente sull’autostrada A18, che da Catania porta a Messina. La giovane in realtà viveva nel comune di Aci Sant’Antonio.

Erano entrambi in sella sulla moto del ragazzo. Arianna era seduta dietro. Quando all’improvviso probabilmente durante una manovra di sorpasso azzardato, il giovane ha urtato la parte posteriore di una Renault Clio.

Mario ha perso il controllo del suo veicolo e sono finiti contro il guardrail che costeggia la carreggiata. Arianna nell’impatto con il suolo, purtroppo ha perso la vita praticamente sul colpo.

Il ragazzo invece, è apparso sin da subito in condizioni molto gravi. I medici intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimare la 27enne, appena compiuti, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

L’ultimo addio a Arianna Franceschino

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti nella Chiesa Reale di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Amici, parenti e tutti i conoscenti si sono stretti insieme, in un momento così straziante per tutti loro.

Arianna e Mario stavano insieme da un po’ di tempo, lui aveva un figlio in tenera età, avuto da una precedente relazione. Però aveva deciso di iniziare una nuova vita con la 27enne ed erano andati a convivere.

A febbraio di quest’anno, in una foto che li ritraeva insieme sorridenti e felici pubblicata sui social, Arianna aveva scritto: “Odio e amore, ma sempre e solo tu!” Ora sulle bacheche social, si leggono solo dei messaggi di cordoglio per la ragazza, che purtroppo si è spenta davvero troppo presto.