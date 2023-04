Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 aprile. Purtroppo ad avere la peggio una ragazza di soli 24 anni, chiamata Arianna Franceschino. Ha perso la vita mentre era in sella alla moto del suo fidanzato.

Quest’ultimo al momento si trova ricoverato in ospedale, le sue condizioni risultano essere gravi, ma per ora non risulta essere in pericolo di vita. I medici lo stanno sottoponendo a tutte le cure del caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 25 aprile. Precisamente lungo l’autostrada A18, che porta da Catania a Messina.

Arianna viveva con i suoi familiari nel comune di Aci Sant’Antonio e vista la giornata di festa, era uscita in moto con il suo fidanzato, per passare insieme la giornata di festa. Tuttavia, è proprio all’improvviso che è avvenuto l’impensabile.

Da una prima ricostruzione del sinistro, sembrerebbe che sia stata proprio la moto a tamponare la vettura. L’impatto tra i due veicolo è stato davvero molto forte, al punto che i due ragazzi sono finiti sull’asfalto.

I passanti si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Il decesso di Arianna Franceschino dopo il sinistro

All’arrivo dei soccorritori però, per la ragazza non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno cercato di rianimarla invano ed alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Il fidanzato anche lui è apparso in condizioni molto gravi. Di conseguenza, i sanitari per lui hanno chiesto l’intervento urgente dell’elisoccorso. Si trova ricoverato in ospedale, ma da ciò che è emerso non risulta essere in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine, per riuscire a prendere tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Le persone che erano all’interno dell’auto rimasta coinvolta nel sinistro, non risultano essere in gravi condizioni. Nel frattempo sono davvero tante le persone che sui social la stanno ricordando e sono sconvolte dalla grave perdita subita.