La notizia della scomparsa dell’attore Adam Jendoubi ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Si è spento a soli 23 anni dopo 9 giorni di ricovero nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabbia.

L’attore era stato trovato in fin di vita per strada, dopo la notte di Capodanno. Aveva diverse ferite e subito si è pensato che fosse rimasto vittima di un sinistro stradale. Tuttavia, i medici hanno scoperto che Adam Jendoubi è stato invece colpito da un arresto cardiaco, che non gli ha lasciato scampo. Il decesso cerebrale, nonostante il team ospedaliero abbia tentato il possibile, è arrivato il 10 gennaio alle 15:20.

Poche ore fa è arrivata una nuova notizia, gli organi dell’attore napoletano di origini tunisine e polacche, salveranno altre vite. Il fratello ha rivelato che in vita aveva espresso tale desiderio.

Il cuore di Adam andrà al Policlinico di Bari, i polmoni in Sicilia e il fegato a Roma. Anche le cornee dell’attore aiuteranno un’altra persona e sono già state affidate alla Banca Regionale della Campania.

L’annuncio del fratello di Adam Jendoubi

Era stato il fratello a confermare la triste notizia attraverso un post sui social:

Sangue mio, spero che hai finito di soffrire, hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, uomo vero con valori e principi scegliendo già a 18 anni che il giorno della tua morte avresti voluto donare gli organi e così hai fatto. Oggi cambia totalmente la mia vita perché tu, fratello mio, non sarai più di fianco a me, ma so che mi guarderai dall’alto proteggendomi sempre. Ora voglio darti un ultimo saluto e ti ricordo, vita mia, che nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta e tu vivi e vivrai sempre in me. Resta in Power, vita mia, buon viaggio.

Adam Jendoubi era diventato famoso grazie al video musicale del cantante Liberato e alla sua partecipazione al film “La paranza dei bambini”. La data del funerale non è stata ancora fissata.