La tristissima vicenda di questo ragazzo ha fatto il giro del mondo. Marco Túlio Bomtempo ha perso la vita a soli 33 anni, è rimasto folgorato la notte di Capodanno.

I fatti sono accaduti in una discoteca in Brasile, precisamente nel locale club Bothanic della città di Brasilia. Durante i festeggiamenti, Marco Túlio Bomtempo si è tuffato nella cascata artificiale appositamente addobbata per gli ospiti. Voleva rinfrescarsi e divertirsi, ma le cose non sono andate come il 33enne e i suoi amici avevano immaginato. A causa della scossa elettrica, Marco è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

A raccontare quei drammatici minuti al tg locale, è stato un suo amico, testimone dell’intera scena:

Marco aveva annunciato che si sarebbe tuffato nella cascata per rinfrescarsi un po’. Poi si è tolto la maglietta, l’ha data a una ragazza e si è tuffato in acqua.

Marco Túlio Bomtempo, inutile l’intervento dei soccorsi

Gli ospiti hanno subito allarmato i soccorsi, che in breve tempo hanno raggiunto il locale. Gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare il giovane per oltre 50 minuti, purtroppo senza successo. Alla fine sono stati costretti a dichiarare il decesso. Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno aperto un fascicolo d’indagine e ascoltato tutti i presenti.

I proprietari del club hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e hanno voluto sottolineare alle autorità che non era permesso agli ospiti di gettarsi in acqua. Si tratta di una cascata che ha il solo fine decorativo, per rendere il loro ambiente piacevole alla vista dei clienti. Nessuno prima di Marco l’aveva mai utilizzata per fare un bagno.

È una decorazione che ha l’unico scopo di rendere l’ambiente visibilmente piacevole per tutti i clienti e che non è mai stata usata per fare il bagno.

Nonostante i fatti siano accaduti in Brasile, la storia di questo ragazzo ha raggiunto ogni parte del mondo attraverso i social network.