Il giocatore di hockey ha perso la vita lo scorso sabato durante una partita. Adam Johnson è rimasto vittima di un terribile incidente, che ha sconvolto tutti i presenti.

È accaduto durante un incontro della Elite League a Sheffield. Adam Johnson stava giocando la sua partita con la squadra, quando è caduto e la lama del pattino di un avversario gli ha provocato una ferita fatale alla gola. Inutili i tentativi degli operatori sanitari, che hanno cercato in tutti i modi di medicarlo e di salvargli la vita. Il giocatore di hockey si è spento davanti ai suoi compagni e al pubblico. Nessuno dimenticherà mai quei drammatici momenti. E nessuno dimenticherà mai la scena straziante della sua compagna, che si è precipitata da lui nel tentativo di salvarlo. È rimasta in lacrime a guardare l’intervento inutile dei paramedici. Per il suo Adam non c’era nulla da fare.

Ha scelto di salutare il suo compagno con un ultimo straziante post pubblicato su Instagram, che si è già diffuso in tutto il mondo:

Mio dolce, dolce angelo. Mi mancherai per sempre e ti amerò per sempre.

La tribuna è stata subito liberata, tutti gli spettatori si sono allontanati, in attesa di ricevere una bella notizia. Purtroppo, la squadra poco dopo ha reso nota la triste realtà, comunicando il decesso del giocatore.

Siamo devastati. Tutti nel club abbiamo il cuore a pezzi per la scomparsa di Adam. Il nostro numero 47, non era solo un eccezionale giocatore di hockey, ma anche un grande compagno di squadra e una persona incredibile che aveva ancora una vita davanti. Ci mancherà moltissimo e non lo dimenticheremo mai.

La società di hockey ha poi chiesto privacy e rispetto per la sua famiglia, in un momento di così profondo dolore.

Numerosi i post apparsi sui social nelle ultime ore, pubblicati da coloro che hanno voluto ricordare e salutare il campione per l’ultima volta.