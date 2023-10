Si è spento all’età di 86 anni uno dei calciatori più forti della storia, nonché uno dei più iconici di sempre. Sir Bobby Charlton, bandiera assoluta del Manchester United e della nazionale inglese, se ne è andato nella giornata di ieri. Ad annunciare il suo decesso è stato lo stesso club di Manchester, per il quale ha giocato e ricoperto successivamente il ruolo di direttore.

Il mondo del calcio, nella giornata di ieri, sabato 21 ottobre 2023, ha appreso con enorme tristezza la notizia della morte di Bobby Charlton.

Si è arreso ad una malattia che lo aveva colpito tempo fa e si è spento accerchiato dall’amore della sua famiglia all’età di 86 anni.

A dare l’annuncio ci ha pensato il Manchester United, club per il quale Bobby Charlton ha giocato e ricoperto successivamente anche il ruolo di direttore. Ecco le parole della società:

Il Manchester United è in lutto per la scomparsa di Sir Bobby Charlton, uno dei giocatori più grandi e amati della storia del nostro club. Sir Bobby era un eroe per milioni di persone, non solo a Manchester o nel Regno Unito, ma ovunque si giochi il calcio nel mondo. Era ammirato tanto per la sua sportività e integrità quanto per le sue eccezionali qualità di calciatore; Sir Bobby sarà sempre ricordato come un gigante del gioco.