Sir Alex Ferguson, storico allenatore del Manchester United, è a lutto per la morte dell'amata moglie Cathy: aveva 84 anni

Un lutto molto grave ha colpito uno degli allenatori più importanti e vincenti della storia del calcio, Sir Alex Ferguson. Sua moglie Cathy, infatti, si è spenta all’età di 84 anni. Nel 2013 il mister storico del Manchester United aveva lasciato la panchina proprio per stare vicino a lei, lei cui condizioni si erano aggravate per la morte della sorella.

Nato a Glasgow, in Scozia, nella notte di San Silvestro del 1941, Alex Ferguson si avvicinò al mondo del calcio grazie a suo padre Alexander Beaton Ferguson, che giocava nel Glentoran, nel Nord dell’Irlanda.

Se la carriera di Alex non fu particolarmente entusiasmante, di tutt’altra pasta è stata quella da allenatore e manager.

Dal 1974 al 1986 è stato l’allenatore di diverse squadre scozzesi, compresa la stessa nazionale nel 1985 – 1986. Poi è iniziata l’avventura con il Manchester United, diventata presto leggendaria.

È stato allenatore e manager dei Red Devils dal 1986 fino al 2013, ininterrottamente, vincendo una montagna di trofei e rendendo il club rosso di Manchester tra i più vincenti della storia.

Due Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale, una Coppa del mondo per club, tredici Premier League, cinque FA Cup, quattro League Cup e dieci Community Shield. Questo l’incredibile palmares di Ferguson allo United.

Tra le altre cose, si deve a lui anche la scoperta e il lancio nel calcio che conta di Cristiano Ronaldo, dato che appena 17enne lo volle fortemente nella sua squadra.

Il calcio si stringe attorno ad Alex Ferguson

In questi giorni, Alex Ferguson ha subito un lutto molto grave. Si è spenta per sempre sua moglie Cathy, colei che, come spesso detto da lui, è stata la sua colonna portante.

A riportare la notizia sono stati i tabloid britannici, seguiti a ruota da un post di cordoglio pubblicato proprio dal Manchester United. Queste le parole del club:

Tutti al Manchester United inviano le più sentite condoglianze a Sir Alex Ferguson e alla sua famiglia per la scomparsa di Lady Cathy. Lady Cathy è stata un’amata moglie, madre, sorella, nonna e bisnonna e una roccia per Sir Alex durante tutta la sua carriera.

Nella partita prevista per oggi contro il Brentford, i calciatori dello United indosseranno il lutto al braccio. Inoltre, verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio della gara.