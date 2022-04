È morta a 93 anni, per cause naturali, la famosa attrice Estelle Harris: era la mamma di George nella sitcom di successo Seinfeld

Il triste annuncio è arrivato dal figlio di Estelle Harris. L’attrice è morta all’età di 93 anni per cause naturali e nelle ultime ore le foto ricordo dei suoi più celebri ruoli stanno inondando i social network.

Con grande tristezza annuncio che mamma è morta il 2 aprile alle 18:25. La sua gentilezza, passione, sensibilità, umorismo, empatia e amore erano praticamente impareggiabili e mancherà terribilmente a tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Estelle Harris è ricordata nel mondo televisivo per il suo ruolo di Estelle Costanza in Seinfeld, ma anche per le sue interpretazioni in serie tv di successo come: E.R, Zack e Cody al Grand Hotel, Star Trek Voyager, The Tick, Law & Order, iCarly e Sabrina, vita da strega.

La sua carriera è iniziata mentre frequentava le scuole superiori ed ha scoperto la sua grande passione per la recitazione. Sentiva il suo talento nel far divertire il pubblico e oggi lascia un immenso vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarla nei suoi ruoli da incredibile attrice.

Nel 2011 ha perso suo marito, con il quale si era sposata nel 1954. Dal suo amore con l’attore Sy Harris sono nati tre figli, oggi addolorati dalla scomparsa della loro mamma. Il primogenito Eric nato nel 1957, il secondogenito Glen nato nel 1961 e figlio minore Taryn nato nel 1964.

Il successo di Estelle Harris

Estelle Harris è nata il 22 aprile del 1928 e si è spenta per sempre a 93 anni il 2 aprile del 2022.

Si è trasferita in Pennsylvania all’età di 7 anni per vivere vicino ai suoi zii, grazie ai quali suo padre ottenne un lavoro nel negozio di dolciumi di famiglia. Ha iniziato a recitare in alcuni spot televisivi, diventando famosa per la sua voce stridula.

La carriera da attrice è arrivata nel 1977, grazie ad un ruolo nel film Looking Up. In seguito, Estelle ha ottenuto importanti ruoli in film e fiction di successo. La popolarità vera e propria è arrivata grazie al ruolo della mamma di George in Seinfeld, Estelle Costanza.