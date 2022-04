Chelsie Whibley era un’attrice britannica, morta a soli 29 anni. La sua storia si è diffusa in tutto il mondo, lasciando dolore e tristezza nel cuore di chiunque si sia ritrovato a leggerla.

Era diventata famosa, in particolar modo, per la sua interpretazione in Dani’s House e Sadie J. Chelsie Whibley stava combattendo da tempo contro la fibrosi cistica, una brutta malattia genetica.

La notizia è arrivata dopo un post straziante pubblicato dal marito sui social network. L’attrice si è spenta, dopo un ricovero, all’interno del Southampton General Hospital.

Temo che questa sia la cosa più difficile che abbia mai dovuto scrivere. Questa mattina Chelsie ha preso una brutta piega. È stata portata d’urgenza al Southampton General Hospital. È con profondo rammarico che devo informare tutti che la nostra bellissima e cara Chelsie è morta questo pomeriggio alle 14:45.

L’uomo ha poi spiegato che l’attrice non ha sofferto, si è spenta in modo moto veloce, prima che potesse realizzare ciò che le stava accadendo.

So che vorrete tutti inviare le vostre condoglianze, ma chiediamo per favore di limitarvi ai commenti qui sotto in questo momento molto angosciante. Alla mia splendida moglie ispiratrice: ti ameremo sempre.

Da quando era iniziata la Pandemia, Chelsie non era più uscita a godersi la vita, quel poco che le restava. I medici le avevano consigliato di prestare molta attenzione, essendo un paziente ad altissimo rischio contro il Covid-19. Sui social aveva raccontato che le sembrava che le stessero portando via ancora più tempo e aveva parlato del suo grande desiderio di uscire e rivedere i suoi amici e la sua famiglia.

So che vedere i miei amici e la mia famiglia è troppo pericoloso e potrebbe essere sufficiente per far cadere il mio corpo oltre il limite ma d’altra parte non so quanto tempo ho e mi spezza sapere che non posso vederli.

Le avevano detto che non sarebbe vissuta oltre i 16 anni, ma l’attrice ha combattuto, finché ha potuto, con tutte le sue forze.