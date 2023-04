Si è spento per sempre, all’età di 96 anni, la star della musica caraibica Harry Belafonte.

È stato proprio lui a portare il genere musicale agli inizi degli anni ’50, diventandone il padre assoluto. Dall’America a tutto il mondo. Non solo, oggi l’artista è ricordato anche per le sue lunghe lotte per i diritti civili e per essere stato un attivista.

La triste notizia della sua dipartita è stata resa pubblica da un suo portavoce. Quest’ultimo ha spiegato che Harry Belafonte è deceduto a causa di un’insufficienza cardiaca, mentre si trovava all’interno della sua abitazione a Manhattan.

Il successo di Harry Belafonte

Harry Belafonte è nato a New York da una mamma e un papà di origini giamaicane. Da ragazzo si è avvicinato al mondo della musica ed ha cercato di far conoscere a tutti gli altri quella che era la cultura della sua famiglia.

È diventato il papà della musica caraibica, colui che l’ha diffusa per la prima volta, aprendo un vero e proprio mondo alle persone. Il suo primo successo è stato il brano Calypso, che subito arrivò in vetta alle classifiche.

Tra gli altri brani famosi, conosciuti in tutto il mondo, ricordiamo anche Banana Boat Song (Day – O).

Harry Belafonte, dopo il successo, ha ottenuto anche parti in diversi film hollywoodiani. Tra questi: Odd against tomorrow, L’isola al sole e Buck and the Preacher.

L’artista ha dedicato la sua vita a battersi per i diritti civili e umani. Era uno degli attivisti più seguiti e supportati.

La notizia della sua scomparsa ha rattristato l’intero mondo dello spettacolo. Tutti lo ricordano e ricordano la sua musica. I social sono impazzati di foto dell’artista, accompagnate da strazianti messaggi di addio.

Anche l’attore e cantautore Lenny Karavitz lo ha salutato così: