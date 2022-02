Ivan Reitman, il noto regista e produttore cinematografico è morto. La spiacevole notizia è stata comunicata dai suoi tre figli: Jason, Catherine e Caroline.

Nel comunicato stampa ufficiale della famiglia si legge:

La nostra famiglia sta affrontando la perdita inaspettata di un marito, di un padre e di un nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro come filmmaker abbia portato così tante risate e gioia ad innumerevoli persone in tutto il mondo. Speriamo che chi l’ha conosciuto attraverso i suoi film, possa ricordarlo per sempre.