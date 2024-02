Un lutto gravissimo ha colpito il mondo del cinema e della tv. L’attore Kenneth Mitchell, star di molti film e serie tv di grande successo, si è spento a soli 49 anni. Da circa 5 anni lottava contro la SLA, che alla fine lo ha portato via. A dare il tragico annuncio del suo decesso ci ha pensato la sua famiglia. Lascia la moglie Susa e i figli Lilah e Kallum.

Nato a Toronto nel 1974, Kenneth Mitchell ha esordito sul piccolo schermo con brevi apparizioni in show come Leap Years e Odissey. Nel 2004 approda anche al cinema, quando recita al fianco di Kurt Russell nel film Miracle. Negli anni a seguire, in cui praticamente non si è mai fermato, ha lavorato prevalentemente in tv, recitando in numerose serie tv di grande successo in tutto il mondo.

Tra le tante si menzionano Grey’s Anatomy, CSI Miami, Ghost Whisperer, Law & Order, Criminal Minds, The Mentalist, Lie To Me, Criminal Minds e tante altre. In particolare è ricordato per i suoi ruoli interpretati in Star Trek: Discovery. Tre personaggi diversi in altrettante stagioni.

Nel 2020 l’attore ha rivelato di essere affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica, meglio nota come SLA, di cui soffriva già da un anno. Due giorni fa, il 24 febbraio, il suo cuore si è fermato per sempre causando un dolore enorme alla sua famiglia, ma anche ai tanti fan che lo amavano.

L’annuncio della morte di Kenneth Mitchell

“Con il cuore a pezzi annunciamo la scomparsa di Kenneth Alexander Mitchell, amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico“: con queste parole la sua famiglia ha dato il tragico annuncio. Il comunicato poi continua:

Per cinque anni e mezzo Ken ha affrontato una serie di terribili sfide dovute alla SLA. E nel vero stile di Ken, è riuscito a elevarsi al di sopra di ognuna con grazia e impegno, per vivere una vita piena e gioiosa in ogni momento. Viveva con il principio secondo cui ogni giorno è un dono e non camminiamo mai da soli. La sua vita è un brillante esempio di quanto si possa essere pieni quando si vive con amore, compassione, umorismo, inclusione e comunità. Ken è stato un’opera d’arte ispiratrice per tutti i cuori che ha toccato.

Era sposato con l’attrice Susan May Pratt dal 2006 e da lei ha avuto due figli, Lilah nata nel 2007 e Kallum nel 2012.