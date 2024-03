Una tragedia immane ha messo fine alla vita di Luca Falcon, un uomo di 35 anni di Verona, che si trovava in Angola per portare avanti la sua missione benefica. Ad annunciare il drammatico avvenimento è stata Giulia, sua moglie, la donna con cui condivideva tutto, anche il cammino per fare del bene al prossimo. La sua storia è toccante.

Credit: Karma on The Road – Facebook

Luca Falcon era un uomo, nato 35 anni fa a Verona, il cui destino nel 2016 lo aveva messo di fronte ad un ostacolo imponente. A seguito di un incidente in moto aveva perso una gamba. Invece di abbattersi aveva deciso di trovare la forza di andare avanti e, anzi, di fare del bene per le persone che come lui avevano perso l’uso di uno o più arti.

Insieme alla moglie ha quindi fondato “Karma on The Road“, un’associazione no profit che si occupa di reperire, rimettere a nuovo e fornire a chi ne ha più bisogno, come ad esempio i bimbi africani vittime delle guerre, protesi di arti.

Credit: Karma on The Road – Facebook

In questi giorni Luca era in Angola proprio per portare avanti il suo messaggio, per perseguire quella che per lui era una vera missione, ma il destino lo ha messo di nuovo di fronte ad un ostacolo, ma questa volta invalicabile. Un incidente in moto, contro un camion, che non gli ha lasciato scampo.

Credit: Karma on The Road – Facebook

Lo schianto è avvenuto lo scorso 3 marzo, solo 24 ore dopo che lo stesso Luca aveva festeggiato il suo compleanno.

Ad annunciare la grave perdita è stata Giulia, sua compagna nella vita e nella sua missione, che completamente devastata ha pubblicato un lungo e commovente post sui social, sulla pagina Facebook della loro associazione. Ecco alcune delle sue devastanti parole: