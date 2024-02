Un gravissimo incidente è quello che si è verificato nella provincia di Crotone, nel pomeriggio di ieri, domenica 25 gennaio. Purtroppo Lorenza Aloisio e Piero Riolo, sono deceduti praticamente sul colpo, a causa di un violento impatto con un’altra macchina, in cui c’erano mamma e figlia.

Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, che al momento stanno cercando di capire come è successo. L’ipotesi più accreditata è proprio quella che si è trattato di una scontro, causato dall’asfalto bagnato dalla pioggia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 17, di domenica 25 febbraio. Precisamente lungo la strada statale 107 Silana, che collega Crotone a Cosenza, in località Brasimato. I due fidanzati, lei di 33 anni e lui di 43, nel fine settimana hanno partecipato ad una gara di ballo e dopo aver finito, avevano ripreso l’auto per rientrare alla loro abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dal parte delle forze dell’ordine, la Fiat Punto, si è scontrata frontalmente conto una Volkswagen Golf, con a bordo mamma e figlia. Le due macchine sono diventate un cumulo di lamiere ed i passanti, nel vedere la gravità del sinistro, hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Il decesso di Lorenza Aloisio e Piero Riolo, dopo l’incidente

Tutti sono arrivati sul posto in pochi minuti. I Vigili del fuoco hanno anche lavorato a lungo per liberare i feriti dalle lamiere dei loro veicoli. Tuttavia, quando hanno affidato i sue fidanzati ai medici arrivati sul posto, per loro non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare i loro decessi.

La mamma e la figlia che erano a bordo dell’altra macchina, sono apparse anche loro in condizioni disperate. Infatti hanno disposto per entrambe il tempestivo ricovero al nosocomio locale. Al momento i medici stanno cercando di fare il possibile per salvare la vita di entrambi.

Le forze dell’ordine nel frattempo stanno facendo il possibile per capire la dinamica di questo grave sinistro. In tanti sono rimasti sconvolti dalla perdita straziante di Lorenza e Piero, sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno scrivendo per loro sui social. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.