Dramma stradale nelle scorse ore. Intorno alle 12:30, sulla strada statale 42, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente, in cui purtroppo una persona ha perso la vita. Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’uscita di Esine, nel bresciano. La vittima, un ragazzo di 23 anni di origini marocchine e residente a Reggio Emilia, avrebbe perso la vita sul colpo. Gravi disagi alla viabilità.

Ancora un grave incidente stradale sulle vie italiane, che contribuisce purtroppo a far crescere il numero delle vittime della strada nel 2024, nuovo anno iniziato già nel peggiore dei modi. Questa volta lo schianto sarebbe avvenuto nel bresciano, più precisamente nei pressi di Esine, piccolo comune di poco più di 5 mila abitanti situato nella bassa Valle Camonica.

Le immagini che circolano già sul web raccontato di uno schianto devastante, che ha coinvolto, stando a quanto emerso fino ad ora, tre veicoli. Si tratterebbe di sue automobili e un mezzo pesante, per l’esattezza un tir. L’incidente è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo, verso le 12:30, sulla Strada Statale 42, che collega Stezzano, in provincia di Bergamo, a Bolzano, in Trentino.

A quanto pare un’auto, alla cui guida c’era un ragazzo di 23 anni, avrebbe invaso la corsia opposta per motivi ancora in corso di accertamento. Inevitabile per il conducente del tir, un uomo di 61 anni, lo schianto frontale. Successivamente i due mezzi avrebbero urtato un’altra vettura.

Sul posto, allertati dai passanti, sono arrivati in poco tempo i soccorritori a bordo delle auto mediche, le ambulanze, ma anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Purtroppo, per il giovane, originario del Marocco ma residente a Reggio Emilia, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

Le autorità sono al lavoro per riaprire al più presto la viabilità e per chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.