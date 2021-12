Milioni di lettori di tutto il mondo piangono la morte di una grandissima artista e scrittrice, capace durante la sua vita di mettere nero su bianco alcuni dei libri più letti degli ultimi decenni. Anne Rice, nota soprattutto per il suo best seller “Intervista con il vampiro“, è morta in California all’età di 80 anni, accerchiata dall’affetto smisurato dei suoi cari.

A dare l’annuncio della sua morte, ci ha pensato il figlio Christopher, anch’egli scrittore. Lui ha utilizzato la pagina ufficiale Facebook di sua mamma per dare lo spiacevole annuncio a tutti i fan di Anne Rice.

Carissimi. È il figlio di Anne, Christopher, a scrivere e mi spezza il cuore portavi questa triste notizia. Anne è deceduta a causa di complicazioni dovute a un ictus. Lei ci ha lasciati quasi nell’anniversario esatto della morte di mio padre Stan, avvenuta 19 anni fa. L’immensità del lutto della nostra famiglia non può essere sottolineata abbastanza. Come madre, mi ha insegnato a inseguire i miei sogni, a rifiutare il conformismo e a sfidare le voci oscure della paura e dell’insicurezza. Come scrittrice, mi ha insegnato a sfidare i confini dei generi e ad arrendermi alle mie passioni ossessive.

La straordinaria carriera di Anne Rice

Anne Rice era nata il 4 ottobre del 1941 a New Orleans e si è spenta in California lo scorso 11 dicembre. Una vita piena di successi ed esperienze la sua, che l’ha portata a viaggiare molto, sia fisicamente, che mentalmente.

Come anticipato il suo successo più grande è stato “Intervista con il vampiro”. L’opera aveva come protagonista il vampiro Louis de Pointe du Lac che, come suggerito dal titolo, racconta la sua vita a una giornalista nel corso di un’intervista. La scrittrice inizio a scriverlo nel 1971 e venne pubblicato il successivo 1976, riscuotendo in poche settimane un successo globale.

Il libro venne anche portato sul grande schermo dal regista Neil Jordan. Era il 1994 e il cast del film era colmo di superstar hollywoodiane del calibro di Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas e Christian Slater.

“Intervista con il vampiro” ovviamente non è l’unico libro scritto dalla Rice. A quello ne seguirono altri 9, che composero la collana intitolata “Cronache dei Vampiri“.