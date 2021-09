La famiglia Zingaretti, nella giornata di ieri, è stata travolta dalla notizia della morte di Aquilino Zingaretti. L’uomo, ex funzionario di banca, era il padre di Luca, noto attore di fiction televisive, Nicola, Presidente della Regione Lazio, e Angela, che aveva scelto la sua stessa carriera bancaria. L’annuncio è arrivato tramite una storia Instagram pubblicata dal figlio attore.

La famiglia Zingaretti, circa un anno fa, era stata scossa dalla morte di Emma di Capua, moglie di Aquilino e madre di Luca, Nicola ed Angela. La donna si è spenta ad ottobre dello scorso anno all’età di 86 anni, provocando un grande dolore a tutti coloro che l’amavano. Anche in quel caso, Luca, attore noto per aver interpretato a lungo il Commissario Montalbano, aveva dedicato a sua mamma una commovente lettera a sua madre, definendola una donna che tutti avevano amato disperatamente.

È passato quasi un anno da quel maledetto giorno e i tre figli hanno dovuto dire addio anche al loro padre, il compianto Aquilino Zingaretti.

Luca ha pubblicato una lunga e triste lettera per dare un ultimo saluto a suo papà.

Anche Nicola Zingaretti, attuale Presidente della Regione Lazio, ha voluto scrivere un pensiero sui suoi canali social, interamente dedicato al papà.

Ciao papà. Non ce la facevi proprio a stare lontano da mamma eh! Sei andato. Buon viaggio e grazie. Grazie per le favole di Lancillotto che mi raccontavi. Per gli innumerevoli pomeriggi al cinema, per le tue riflessioni discrete e per l’incredibile numero di libri che girava per casa.

Per aver trasmesso a me e a tutta la nostra grande famiglia il valore dell’amore, del rispetto nei confronti degli altri, della gentilezza come qualità insieme al disprezzo per il sopruso e l’arroganza, l’orrore nei confronti delle ingiustizie. Non usavi molte parole, bastava lo sguardo. E grazie per essere stato, oltre che un padre da cui si poteva solo prendere esempio, uno straordinario, meraviglioso nonno per tutte le tue nipotine. Un abbraccione forte.