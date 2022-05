Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio, poco prima delle 17 del pomeriggio a Dro, un comune italiano della provincia di Trento. Marito e moglie, in viaggio in moto, hanno perso la vita.

I passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorritori del 118 e agli agenti delle forze dell’ordine, ma nonostante il tempestivo intervento sul luogo dell’incidente, per marito e moglie non c’è stato nulla da fare. Entrambi avevano riportato traumi troppo gravi.

I Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi necessari per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti, ancora al vaglio dell’indagine. La prima ipotesi è che lo scontro mortale possa essere avvenuto per via di uno stop di una strada laterale.

Marito e moglie avevano trascorso la notte proprio a Dro, insieme ad altri amici, per andare poi la sera al concerto di Vasco Rossi alla Trentino Musica Arena di Trento.

A seguito del drammatico incidente, la strada è stata bloccata. Mentre i Carabinieri, gli agenti di polizia locale, i vigili del fuoco di Dro e di Arco e i soccorritori, hanno fatto il possibile per salvare la vita dei coinvolti e per avviare ogni indagine necessaria.

Altro sangue sulle strade italiane, 2 vittime che erano a bordo della loro moto, moglie e marito, pronti ad andare ad ascoltare il loro cantante preferito.

Un altro incidente a Carmagnola

Soltanto qualche giorno fa un altro tragico incidente è accaduto a Carmagnola. Sebastiano Rosa, un dentista di 54 anni di Nichelino, ha perso la vita a bordo della sua motocicletta.

Insieme a lui viaggiava una bambina di 8 anni, figlia della sua compagna, che è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Purtroppo si sono scontrati frontalmente contro una Mercedes classe A. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica La Stampa, sembrerebbe che Sebastiano abbia cercato in ogni modo di proteggere quella bambina.