Si è spento nella giornata di ieri, venerdì 15 settembre 2023, Franco Migliacci, uno degli autori, parolieri, produttore ed editore musicale di maggiore successo in Italia degli ultimi decenni. Suoi, tanto per citarne alcuni, il testo di Nel Blu dipinto di Blu e quelli di numerose altre canzoni di artisti del calibro di Mina e Gianni Morandi.

La scorsa settimana si era già diffusa una triste notizia che ha scosso il mondo della musica italiana. Luciano Rossi, storico cantautore e paroliere romano, si è spento all’età di 77 anni.

La morte di Rossi si sarebbe verificata lo scorso 8 luglio, ma la famiglia ha preferito mantenere il riserbo fino a qualche giorno fa. Tra i tanti testi scritti per altri artisti, si ricorda soprattutto quello di Se Mi Lasci Non Vale per Julio Iglesias. Come cantante, nel 1974 arrivò al successo per “Ammazzate oh”.

Ieri se ne è andato un altro grande della canzone italiana, soprattutto autore e paroliere, che ha messo la firma su alcuni dei più grandi successi della musica del nostro paese dagli anni cinquanta in poi. Si tratta di Franco Migliacci.

A divulgare per primo la notizia è stato il sito della Adnkronos. E subito dopo è arrivata la conferma anche dal giornalista Clemente Mimun che su X (ex Twitter), ha scritto:

Franco Migliacci, paroliere di alcune tra le più belle canzoni italiane (tra cui ‘nel blu dipinto di blu’), produttore discografico, editore musicale e talent scout, si è spento a 92 anni in una clinica romana. Accanto a lui, fino alla fine, la sua famiglia.

I più grandi successi di Franco Migliacci

Nato a Mantova il 28 ottobre del 1930, si trasferisce prima Firenze con la sua famiglia, e lì porta avanti gli studi, per poi muoversi ancora e definitivamente verso Roma, dove costruirà negli anni a seguire la sua immensa carriera.

Innumerevoli le collaborazioni con i più grandi della musica italiana, per i quali compone alcune delle canzoni che resteranno maggiormente e per sempre nella storia.

Sua l’idea, ad esempio, del ritornello di Nel Blu Dipinto di Blu di Domenico Modugno. Quel ‘Volare oh oh’ che ancora oggi viene cantato da chiunque e in ogni parte de mondo.

Lunga anche la collaborazione con Morandi, per il quale ha scritto successi come “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, “In ginocchio da te” e tanti altri.

O ancora “Il cuore è uno zingaro” e “Ma che freddo fa” di Nada, “Che sarà” di Jimmy Fontana, “Ancora” di Edoardo De Crescenzo e tante altre.