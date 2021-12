Fabio Pedretti è morto all’età di 24 anni, il giorno del suo compleanno. Il runner di Gardone Valtrompia (Brescia) stava partecipando alla gara di corsa notturna della settima edizione dell’Uno di Monticelli, a Franciacorta, quando ha accusato un malore improvviso.

Secondo le notizie riportate e le testimonianze delle persone che hanno assistito alla tragica scena, il runner 24enne si è accasciato a terra mentre correva e non si è più rialzato. Inutile ogni tentativo di soccorso, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Foto: New Athletics Sulzano ASD

Un dolore inaspettato, quello che ha travolto i familiari e tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. Tante le foto di Fabio Pedretti apparse sul web, accompagnate da post di addio e messaggi di cordoglio per la sua famiglia.

Foto: New Athletics Sulzano ASD

I messaggi di addio per Fabio Pedretti

Anche la sua squadra di corsa, la New Athletics Sulzano, ha voluto pubblicare uno straziante post, per salutare il giovane 24enne e per stringersi al dolore dei suoi parenti:

Purtroppo non ce l’ha fatta a vincere la gara più importante. Il giorno del suo 24° compleanno durante gli ultimi km di una corsa podistica, nonostante fosse allenato con tutte le visite mediche fatte e persino seguito negli allenamenti non lasciando quindi nulla al caso, il cuore di Fabio ha smesso di battere e non si è più ripreso. Tempestivo l’intervento da parte dei compagni di gara e degli organi competenti, ma purtroppo il destino aveva per lui già deciso. Siamo vicini alla famiglia in questa incomprensibile tragedia. Vogliamo ricordarlo cosi, sempre sorridente pieno di entusiasmo e voglia di fare… Ciao Fabio.

Foto: New Athletics Sulzano ASD

Un altro pensiero è arrivato da coloro che hanno organizzato la competizione, che si sono detti increduli per quanto accaduto e che hanno voluto mandare alla famiglia le più sincere condoglianze: