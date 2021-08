Notizia drammatica per il mondo del teatro, del cinema e dell’arte italiana. La grande Piera Degli Esposti, poliedrica artista nata a Bologna nel 1938, è scomparsa ieri all’ospedale Santo Spirito di Roma. Aveva 83 anni e da qualche tempo lottava con quale complicazione che le aveva colpito i polmoni. La notizia della sua dipartita è stata diffusa dall’entourage della sua famiglia.

Piera non era solo un’attrice cinematografica e teatrale elegante e preparata, ma anche una donna che sapeva schierarsi e prendere parte, ad esempio vantando sempre la sua fede antifascista.

Una brutta malattia ai polmoni, alla fine, ha portato via una delle attrici di cinema e teatro più apprezzate degli ultimi decenni.

Dopo qualche piccolo ruolo in tv agli inizi degli anni ’60, Piera Degli Esposti si getta a capofitto in quello che diventerà una delle sue più grandi passioni, il teatro.

Si è imposta tra il 1969 e il 1976 al Teatro Stabile dell’Aquila, lavorando con registi del calibro di Antonio Calenda, Aldo Trionfo e Giancarlo Cobelli. Proprio lavorando con Antonio Calenda, riesce ad affiancare artiosti che diventeranno, come lei, vere e proprie leggende del teatro e del cinema italiano. Uno su tutti, Gigi Proietti.

Collaborazioni importanti e riconoscimenti di Piera Degli Esposti

Elencare tutti i progetti a cui ha preso parte nell’arco della sua lunghissima e gloriosa carriera sarebbe praticamente impossibile.

Sono innumerevoli i generi in cui ha spaziato e i grandi del teatro, del cinema e della televisione con cui ha lavorato e che la stimavano come donna e come artista.

Da Pier Paolo Pasolini, a Nanni Moretti, passando per Riccardo Milani, Giorgio Treves, Paolo Sorrentino, Giovanni Veronesi, Giuseppe Tornatore, Pierfrancesco Favino, Monica Bellucci e tanti, tantissimi altri.

Insieme alla grande Dacia Maraini, ha scritto e pubblicato anche due libri, impersonando il ruolo anche di scrittrice.

Infinite anche le candidature e i premi riconosciuti a lei nel corso degli anni. Piera Degli Esposti, ha vinto per ben due volte l’ambitissimo David di Donatello. La prima volta nel 2002, per il suo ruolo da attrice non protagonista nel film L’ora di Religione, diretta da Marco Bellocchio. Successo bissato nel 2009, sempre nella stessa categoria, per il suo ruolo nel film Il Divo di Paolo Sorrentino.