Una triste notizia è stata resa nota sul web nelle ultime ore. Federica Cavenati è morta a 28 anni, a causa di una malattia. Una tragedia che sarebbe accaduta circa 3 settimane fa, ma che è stata diffusa dalla famiglia soltanto adesso.

Federica Cavenati è stata una famosa stilista italiana, che nel 2017, insieme al suo compagno Marco Capaldo, ha fondato il marchio 16Arlington.

La giovane ha combattuto con tutte le sue forze contro una malattia, che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Kikka era una luce bianca, dall’energia inconfondibile, l’amica più incoraggiante e fortemente leale che potesse esistere. È una perdita tragica per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Queste le parole riportate in una nota pubblicata dalla famiglia.

Come gesto d’amore e per omaggiarla, il suo compagno ha dichiarato che per il nuovo anno, il 2022, darà vita ad una nuova collezione esclusivamente dedicata alla stilista italiana.

Chi era Federica Cavenati e il successo a Londra

Federica Cavenati è nata a Bergamo e all’età di 13 anni ha deciso di seguire la sua più grande passione: le culture del mondo. Così ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Vienna, dove ha studiato fino all’età di 18 anni. In seguito, ha deciso di proseguire gli studi a Bournemouth e si è dedicata al fashion design.

È diventata famosa a Londra, insieme al suo compagno, qualche anno fa. Dopo che insieme avevano fondato il marchio 16Arlington. Precisamente nel 2017. I loro abiti oggi vengono esibiti sulle passerelle di moda più importanti e indossati dalle star più famose.

La triste notizia della morte di Federica Cavenati si è diffusa sul web e in tanti hanno voluto pubblicare messaggi di cordoglio e supporto per la sua famiglia. Una vita spezzata a soli 28 anni, per colpa di una malattia che ha avuto la meglio. Era apprezzata oltre che per le sue doti da stilista, anche per il suo carattere semplice e la sua energia irrefrenabile.