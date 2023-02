Addio all’attrice di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Melinda Dillon si è spenta per sempre all’età di 83 anni a Los Angeles.

Il decesso risale allo scorso 9 gennaio, ma la famiglia ha diffuso la notizia soltanto nelle ultime ore, attraverso l’agenzia funebre Neptune Society.

Era conosciuta, in particolar modo, per il suo ruolo nel film di fantascienza del 1977 Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Speilberg. Interpretava il ruolo della madre del bimbo rapito dagli extraterrestri.

Aveva anche ricevuto un Oscar per la migliore attrice non protagonista nel noto film del 1981 Diritto di cronaca.

In molti la ricordano anche per il suo ruolo in A Christmas Story di Bob Clark (Una storia di Natale).

La vita e la carriera dell’attrice Melinda Dillon

Melinda Dillon è nata in Arkansas il 13 ottobre 1939, ma è cresciuta tra Alabama e Chicago. Figlia di un operaio dell’industria petrolifera e di una proprietaria di un salone di bellezza.

All’età di 5 anni, dopo la separazione dei genitori, è cresciuta con la madre e il nuovo compagno. Quest’ultimo era un militare e per la maggior parte della vita, è stata costretta a viaggiare per ogni destinazione dell’esercito.

Compiuti 18 anni, l’attrice ha deciso di smettere di seguire la sua famiglia, si era detta stanca di non avere una stabilità. Si è diplomata ed ha iniziato a lavorare per il The Second City, una compagnia di commedie. Non ci è voluto molto tempo, perché si facesse notare e iniziasse a salire sul palco.

È diventata famosa nel 1962 dopo il suo debutto a Broadway.

Nel 1972, la sua vita è cambiata grazie al film Bond for Glory. La pellicola le ha aperto le porte del cinema per tutti gli anni ’80 e ’90.

Oggi è ricordata per i suoi ruoli in Incontri ravvicinati del terzo tipo e A Christmas Story. Il suo ultimo film risale al 2007.