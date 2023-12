Un lutto molto grave ha colpito una vecchia conoscenza del calcio italiano. Adrian Mutu, ex giocatore di Parma, Juventus, Fiorentina e Cesena, infatti, ha da pochi giorni scoperto di aver perso sua mamma. Come se non bastasse lo stesso giorno il Neftci Baku, il club azero che stava allenando, ha deciso di esonerarlo.

Il nome di Adrian Mutu è indissolubilmente legato all’Italia e al calcio italiano. Nato in Romania nel 1979, è arrivato a Milano nel 2000, quando aveva 20 anni e lo acquistò l’Inter.

Dopo sole 10 partite viene ceduto al Verona, dove inizia ad ingranare e ottenere risultati. In due anni, con gli scaligeri, collezionerà 57 presenze e 16 reti.

Dal 2002 al 2003 si traferirà al Parma, in una delle squadre di maggior rivelazione di quel periodo, insieme a ottimi giocatori come Sebastian Frey, Adriano e altri.

Dopo una parentesi inglese nel Chelsea, è di nuovo tornato in Italia per indossare la maglia della Juventus nella stagione 2005-2006. Quell’anno contribuì alla vittoria dei bianconeri del campionato, revocato poi in seguito a Calciopoli.

Dal 2006 al 2011 ha poi vestito la maglia della Fiorentina, mentre l’anno successivo ha giocato per l’ultimo anno in Italia, con la maglia del Cesena.

Importante ovviamente anche la sua carriera con la nazionale della Romania. 77 le presenze, 35 le reti segnate con la maglia della sua patria.

Appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera da allenatore, gestendo la parte tecnica di diverse squadra, compresa l’under 21 della Romania.

Doppio trauma per Adrian Mutu

Durante questa stagione, Adrian Mutu è stato scelto per guidare il Neftci Baku, club di vertice del campionato dell’Azerbaijan.

Purtroppo il Natale dell’allenatore romeno è stato tutt’altro che sereno, e per due motivi.

Il primo, purtroppo, riguarda la grave perdita della sua mamma. Adrian è volato in Romania e proprio mentre si trovava al capezzale della madre, ha ricevuto la notizia dell’esonero da parte della società azera.

Il Neftci Baku ha pubblicato un comunicato sui social:

Oggi è stato risolto di comune accordo il contratto tra il PFK “Neftchi” e Adrian Mutu. “Neftchi” PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future.

Nello stessa nota, il club ha aggiunto anche le condoglianze:

Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre. Il PFK sta lottando nella Premier League e nella Coppa dell’Azerbaigian per posti in alto, e invita tutti i suoi tifosi a sostenere e unirsi strettamente attorno alla squadra.

Una mancanza di tatto innegabile, che ha fatto molto parlare di se.