Salerno, trovato bambino di 7 anni mentre vagava per la città in stato confusionale: aveva una grave ferita alla testa

Un bambino di soli 7 anni è stato trovato mentre vagava per Piazza Sedile di Campo a Salerno, in stato confusionale. La donna che si è resa conto della sua situazione, ha allertato in fretta la polizia. Gli agenti dopo tutte le indagini del caso, hanno scoperto tutto ciò che aveva vissuto.

Un gravissimo episodio, che avrebbe potuto portare a conseguenza drammatiche. Per fortuna le forze dell’ordine sono intervenute in fretta ed il piccolo ora è ricoverato in ospedale, sottoposto a tutte le cure e agli esami di cui ha bisogno.

Il dramma è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 18 febbraio. Una donna ha trovato questo bimbo mentre vagava da solo per la città. Sin da subito ha notato che non stava bene.

Per questo si è avvicinata a lui e gli ha fatto diverse domande, ma il piccolo non ricordava nulla. L’unica cosa che ricordava era il suo nome di battesimo. Vista la gravità della vicenda, ha allertato in fretta la polizia. In attesa che arrivassero gli agenti, la signora ha scoperto che era affamato e gli ha comprato del cibo.

Le forze dell’ordine hanno avviato in fretta tutte le indagini. Tuttavia, solo poche ore dopo sono riusciti a rintracciare la madre, di origini rumene, che lo aveva lasciato solo in casa per fare la spesa, ma quando è rientrata ha scoperto che il figlio era sparito. Ha chiesto ad un negoziante, che le ha detto che il bimbo era in ospedale.

Bambino di 7 anni trovato solo in strada: la scoperta degli inquirenti

Il piccolo aveva una ferita molto grave alla testa. Di conseguenza, gli agenti lo hanno accompagnato al pronto soccorso, dove i medici hanno deciso di ricoverarlo.

Da una prima ricostruzione, è emerso che la mamma lo aveva lasciato solo in casa per andare a fare la spesa. Esattamente in quei minuti, il bimbo è caduto dalla finestra al piano rialzato e si è procurato il grave trauma cranico. Andava in giro per la città, senza ricordare nulla.

Al momento la donna potrà rimanere in ospedale, accanto al suo bambino, in attesa che si riprenda e che si concludano tutte le indagini degli agenti e degli assistenti sociali.

Il figlio più grande, invece, verrà portato in una Casa Famiglia, poiché non c’era nessuno che se ne potesse prendere cura.