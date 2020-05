Ancona, trovato bimbo di 4 anni che vagava solo per la città Ancona, trovato bimbo che vagava solo per la città: gli agenti di polizia poco dopo scoprono cosa è accaduto

Una vicenda davvero incredibile è avvenuta la scorsa domenica 3 maggio. I volontari della Protezione Civile hanno trovato un bimbo di soli quattro anni, che vagava da solo e senza scarpe. Poco dopo, sono arrivati i genitori ed è venuto fuori, che era fuggito da casa, mentre loro erano distratti.

Un evento che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Il piccolo sta bene, non ha riportato nessuna grave conseguenza ed è potuto anche tornare nella sua abitazione.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto a piazza Rosselli, davanti la stazione ferroviaria, ad Ancona.

I volontari della Protezione Civile, intorno alle quattordici e trenta, di domenica, hanno notato il bambino che vagava da solo per la strada, senza scarpe ed ovviamente si sono subito fermati per cercare di capire cosa stesse accadendo.

Il piccolo non parlava in italiano, ma sembrava capire annuendo alle domande. Rispondeva con qualche parola. Nel frattempo, sul posto è arrivata anche una volante della polizia ed un’ambulanza della Croce Gialla.

Gli agenti stavano provando a dialogare con il bimbo, volevano capire il motivo per cui lui era in giro da solo, senza essere accompagnato da un adulto. Però, poco dopo, sono arrivati i genitori, che sono di origini sudamericane.

I poliziotti hanno scoperto che vivono proprio vicino quella piazza e che il piccolo era uscito di casa, approfittandosi di un loro momento di distrazione. Quando se ne sono resi conto, hanno iniziato subito a cercarlo prima in casa e poi nella zona.

Per fortuna, il bambino non ha riportato gravi conseguenze. Infatti, stava bene e dopo i primi controlli dei medici dell’ambulanza, è potuto tornare a casa con la madre ed il padre. Per loro, sono stati momenti di paura e terrore, ma il tutto alla fine, si è concluso nel migliore dei modi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.