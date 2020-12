Agghiacciante ritrovamento il giorno di Natale: un feto abbandonato

Trovato un feto abbandonato su una spieggia in provincia di Imperia: indagini in corso

Agghiacciante ritrovamento il giorno di Natale, in provincia di Imperia, precisamente sulla spiaggia di Borgo Peri: un feto senza vita. Secondo le prime notizie riportate, a fare la scoperta, è stato un uomo che stava passeggiando nei presse dell’Hotel Kristina, insieme al suo cane. Dopo l’aborto del bimbo, qualcuno ha deciso di sbarazzarsene, lasciandolo sulla spiaggia. Il parto, secondo gli investigatori, è avvenuto proprio la notte della Vigilia.

Dopo che il passante ha notato il feto, ha subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine e agli operatori del 118. Gli agenti visioneranno in questi giorni, le telecamere della zona, nel tentativo di scoprire chi abbia compiuto un gesto così orribile.

Il medico legale che ha esaminato il corpicino, ha dichiarato che il feto aveva circa 4-5 mesi e che è stato partito nell’arco delle 24-48 ore precedenti al ritrovamento.

Feto abbandonato sulla spiaggia: indagini in corso

CREDIT: PIXABAY.COM

I Carabinieri hanno aperto un fascicolo d’indagine, per cercare di rintracciare la mamma del piccolo. Purtroppo non è ancora chiaro se il piccolo sia stato abortito in modo spontaneo o se si sia trattato di un aborto provocato. Non è ancora chiaro nemmeno il sesso del feto.

È molto probabile che la Procura di Imperia affiderà ad un esperto anatomopatologo in patologie prenatali, l’esame autoptico sul corpicino.

Credit video: Cea Imperia – YouTube

La comunità è sconvolta da quanto accaduto

CREDIT: PIXABAY.COM

La comunità è sconvolta da quanto accaduto, proprio il giorno di Natale. Nelle prossime ore, il quadro completo sarà più chiaro. Gli inquirenti visioneranno i filmati delle telecamere, che potrebbero portare ai risultati sperati.

Il piccolo feto è stato abbandonato come un rifiuto, su una spiaggia poco trafficata in questo periodo dell’anno e il giorno di Natale. Un giorno dove l’amore e la famiglia sono più importanti. Un giorno dove arrivano i doni e tanta gioia.