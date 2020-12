Un evento drammatico, è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 22 dicembre, a Goito, in provincia di Mantova. Un bambino di circa 12 anni, è precipitato dalla finestra della scuola. I sanitari lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita. I medici lo hanno sottoposto a tutti i controlli del caso.

Una vicenda terribile, che avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche. Per fortuna, per i compagni, gli insegnanti e il piccolo che frequenta la prima media, si è trattato solo di un grande spavento.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nell’istituto scolastico di Goito, intorno alle 11:00 del mattino.

Non è ancora chiaro il motivo per cui il piccolo sia precipitato. Infatti sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Alcuni insegnanti, appena si sono resi conto di ciò che era avvenuto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Sul posto è arrivata un’ambulanza, un’auto medica ed anche l’elisoccorso dell’ospedale di Parma.

Vista la situazione hanno deciso di trasportare il bimbo in codice giallo al pronto soccorso del nosocomio di Brescia. I medici lo hanno sottoposto a tutti i controlli del caso, ma fortunatamente ha riportato solo una frattura ed alcune ferite. Al momento non risulta essere in pericolo di vita.

Bambino di 12 anni precipitato dalla finestra: le indagini

CREDIT: OMAR VERDERAME

Nell’istituto scolastico sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Hanno ascoltato le testimonianze dei compagni, dei presenti ed anche degli insegnanti.

Al momento non escludono nessuna ipotesi. Stanno cercando di capire se sia caduto accidentalmente dalla finestra oppure se si sia trattato di un gesto volontario.

Per fortuna, per tutte le persone che hanno assistito alla scena e soprattutto per il bambino, si è trattato solo di un grande spavento. Il piccolo sta bene e molto presto potrà anche tornare nella sua abitazione.