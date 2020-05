Agrigento, Federica Aleo si è spenta dopo 3 mesi di coma Agrigento, Federica Aleo si è spenta: tutta la comunità è in lutto

Una grave lutto è avvenuto nella prima mattinata di ieri, sabato 9 maggio. Federica Aleo si è spenta per sempre, dopo essere stata in coma per tre mesi. Aveva solamente ventisei anni. I medici, in quei giorni, hanno cercato di fare il possibile per salvarla, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Un evento drammatico, che ha sconvolto tutta la comunità di Agrigento. In questo periodo, tutti hanno sperato che riuscisse a riprendersi, ma i traumi che aveva riportato erano troppo gravi.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la ragazza nella giornata di domenica 2 febbraio, era in macchina con un suo amico, Lorenzo Miceli, infermiere ed ex consigliere comunale.

All’improvviso, su via Gramsci, a Ravanusa, in provincia di Agrigento, per cause ancora da chiarire dagli inquirenti, sono rimasti vittima di un grave incidente.

Non c’è stata nessuna altra macchina coinvolta. Il giovane ha perso la vita sul colpo, infatti quando i soccorritori sono arrivati sul posto, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

La ragazza, invece, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caltanissetta, dove i medici sin da subito hanno capito che la sua situazione era davvero drammatica, ma hanno provato a fare il possibile per salvarla.

Federica Aleo è stata sottoposta a diversi interventi, poiché aveva riportato diversi traumi alla testa ed al torace. Subito dopo è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, ma alla fine dopo tre mesi di coma, il suo cuore ha cessato per sempre di battere.

Pochi giorni dopo l’incidente, nella comunità di Canicatti, dove la giovane lavorava in un negozio di abbigliamento, sono state organizzate diverse veglie.. Purtroppo per Federica non c’è stato più nulla da fare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.