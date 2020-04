Bolzano, bimba investita dal trattore guidato da suo nonno Bimba investita dal trattore guidato dal nonno: inutili i soccorsi

Un evento davvero drammatico è avvenuto nella giornata di oggi, lunedì venti aprile. Una bimba di soli tre anni, è stata investita dal trattore di suo nonno. I soccorsi sono arrivati sul posto immediatamente, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lei non c’è stato nulla da fare.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che non credevano che sarebbe mai potuta accadere una tragedia simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto intorno alle quattordici e trenta a Riscone di Brunico, a Val Pusteria, in provincia di Bolzano.

La bimba, insieme al fratello, bambino anche lui, erano con il nonno di sessantatre anni sul trattore e nonostante il mezzo fosse disposto del sistema di anti-ribaltamento, nel momento in cui ha sobbalzano sul terreno scosceso, la piccola è caduta a terra.

E’ finita proprio sotto la ruota del mezzo. Sul posto è stato subito chiesto l’intervento dei soccorritori, è intervenuta la Croce Bianca, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e anche i carabinieri.

I paramedici hanno provato a rianimarla per diverso tempo, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lei non c’è stato nulla da fare. Tutto il loro lavoro, è risultato vano. Il primo di giugno avrebbe compiuto quattro anni.

Gli inquirenti ora stanno indagando su ciò che è accaduto e su come si sono svolti davvero i fatti. Vogliono dare risposte a tutte le domande dei genitori e di tutta la sua famiglia. In base alle prime indiscrezioni emerse, sembrerebbe che la bimba non sia stata assicurata con le cinture di sicurezza.

Inoltre è possibile che sull’incidente sarà aperta un’inchiesta da parte della Procura, per verificare che non ci siano le condizioni dell’omicidio colposo da parte del nonno, che aveva la responsabilità dei due bambini.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.