Tragedia al supermercato per una giovane mamma, Marianna Carpinelli è morta a 39 anni per un malore improvviso

Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito la comunità di Cicerale, nella zona di Agropoli. Marianna Carpinelli purtroppo è deceduta all’età di 39 anni, a causa di un malore improvviso davanti agli occhi del marito, che non le ha lasciato scampo.

In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto alla famiglia, ma soprattutto al marito ed al figlioletto, colpiti dalla perdita improvvisa e straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto lo scorso mercoledì 27 dicembre. Precisamente all’interno di un negozio che si trova nella zona di Cicerale, nella provincia di Salerno.

Marianna da anni lavorava come parrucchiera. Per questo motivo era molto conosciuta in tutta la comunità e da ciò che è emerso non aveva patologie così gravi da poter pensare ad una sua perdita così prematura.

In quella giornata era uscita con il marito ed insieme, erano andati al supermercato a fare degli acquisti. Per loro doveva essere un periodo di festa, che si è trasformato presto in un dramma.

La giovane donna proprio mentre era dentro al negozio, ha avuto un malore ed è crollata a terra. I responsabili si sono presto resi conto della gravità della situazione ed hanno presto chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso di Marianna Carpinelli dopo il malore improvviso

I medici sono intervenuti sul posto in pochi minuti ed hanno cercato di rianimarla a lungo, con la speranza di poterla salvare. Tuttavia, alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi constatare il suo decesso.

Marianna ha perso la vita davanti agli occhi del marito ed oltre a lui, ha lasciato anche un bimbo piccolo, i suoi familiari e tutti quelli che le volevano bene. Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 dicembre ed il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Il primo cittadino Giorgio Ruggiero sull’accaduto ha detto: