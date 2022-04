La madre del 15enne Ahmed Jouider, trovato senza vita nel Brenta, non crede che suo figlio si sia ucciso, non lo avrebbe mai fatto

“È stato costretto ad uccidersi, non l’avrebbe mai fatto”, queste le parole disperate della mamma di Ahmed Jouider, il ragazzo di 15 anni trovato senza vita nel Brenta.

Mio figlio era un bravo ragazzo. Era tranquillo, non aveva problemi a scuola, era il mio sostegno. Non avrebbe mai avuto il coraggio di uccidersi. Perché mi hai lasciato sola? Eri tu l’unico uomo di questa casa.

Prima di scomparire, il ragazzo aveva mandato dei messaggi alla sua ex fidanzata, dicendole che quel giorno sarebbe morto o avrebbe riportato gravi ferite. Aveva parlato di regolamenti di conti e di persone pericolose.

Dopo giorni di ricerca, un passante ha trovato il cellulare del 15enne vicino al fiume Brenta.

I vigili del fuoco, dopo la notizia, hanno subito perlustrato l’intera zona, fino al tragico epilogo. Ahmed Jouider è stato ripescato dall’acqua, dove sembrerebbe sia stato per almeno 5 giorni. Indossava gli stessi vestiti del giorno della scomparsa.

Anche il padre non riesce a darsi pace e non crede affatto all’ipotesi del suicidio. Una dolore il suo, che si è trasformato subito in una disperata ricerca del colpevole. Certo del fatto che qualcuno abbia costretto suo figlio ad uccidersi. Tutti la pensano come lui, dalla grande comunità marocchina che si è stretta al loro dolore, ai vicini di origine italiana, che conoscevano molto bene il quindicenne e che lo hanno descritto come un ragazzo bravo e pieno di vita.

Henry Amadasun morto come Ahmed Jouider

Dopo la vicenda ha voluto parlare anche il papà dell’altro ragazzo trovato morto nello stesso punto il 20 settembre del 2021. Henry Amadasun, questo era il suo nome, ha perso la vita in circostanze misteriose e le indagini sul suo caso sono ancora in corso.

Evans Amadasun si è rivisto nel papà di Ahmed Jouider.

C’è qualcosa che non torna. Non è una coincidenza, devono fare tutte le indagini perché non è possibile che due ragazzi, quasi della stessa età, muoiano nello stesso punto e nelle stesse circostanze misteriose.

Non ha mai creduto che suo figlio si fosse ucciso e adesso dopo il ritrovamento del quindicenne e le paure dei suoi genitori, ne è ancora più convinto.

Anche Henry aveva mandato dei messaggi agli amici, il suo cellulare non è mai stato ritrovato e il suo corpo è stato ripescato dal Brenta, nello stesso punto di Ahmed.