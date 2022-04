Dopo il ritrovamento del corpo senza vita del 15enne scomparso Ahmed Jouider, le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire cosa sia successo.

Sono diverse le piste prese in considerazione, da quella del suicidio a quella dell’essere stato costretto a togliersi la vita. Il 15enne era scomparso dallo scorso 21 aprile, dopo aver mandato dei strani messaggi alla sua ex fidanzata.

Penso che morirò o se non muoio avrò delle gravi ferite.

Queste le ultime parole di Ahmed Jouider. Il Pm di Padova ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e adesso bisognerà capire se qualcuno lo abbia costretto a suicidarsi. Sembrerrebbe che non siano state evidenziate lesioni o altri segni di violenza sul cadavere.

La sera precedente, un passante aveva trovato il cellulare del ragazzo vicino alle acque del Brenta. I Vigili del fuoco hanno perlustrato la zona, finché non l’hanno trovato. Era in acqua da circa 5 giorni.

Le paure di Ahmed Jouider

Il giovane si sentiva minacciato, o almeno era quello che raccontava alla sua ex fidanzata. Parlava di persone pericolose e di regolamento di conti. Sapeva già quale fosse il suo destino prima di uscire di casa quel giorno. Aveva salutato la mamma e la sorella in modo molto affettuoso, come se sapesse che non le avrebbe mai più riviste.

Cosa è successo davvero? Ahmed Jouider si è tolto la vita? O qualcuno l’ha costretto ad uccidersi, senza macchiarsi personalmente le mani? Poco tempo fa anche un altro ragazzo è stato trovato senza vita nello stesso punto. Il suo nome era Henry Amadasun.

La mamma del quindicenne è devastata, così come il suo papà, che non riesce a darsi pace e non ha alcuna intenzione di credere all’ipotesi del suicidio. Quel dolore così grande adesso si è trasformato in una ricerca disperata del colpevole. Tutti lo hanno definito come un ragazzo bravo e tranquillo, anche vicini di casa. Ahmed aveva origini marocchine, ma era nato in Italia. Nessuno crede all’ipotesi del suicidio.