Le commoventi immagini si sono rapidamente diffuse sul web. Aida Yespica ha riabbracciato il figlio Aron dopo due anni e mezzo di lontananza.

Oggi è un tredicenne e per tanto tempo è stato lontano dalla sua mamma. La modella venezuelana è riuscita a raggiungere l’America e a ristringere tra le braccia la persona più importante della sua vita. Un momento che ha emozionato tutti e che è stato ripreso in un video, poi pubblicato su Instagram. La reazione dei numerosissimi followers non si è fatta di certo attendere.

Negli ultimi due anni e mezzo per colpa del visto scaduto, Aida Yespica è stata costretta a stare lontano dal piccolo Aron. Lei stessa lo aveva raccontato diverso tempo fa a Lorella Boccia, durante il programma Rivelo.

Il figlio si trovava a Miami con il padre Matteo Ferrari, un ex calciatore. Non poteva raggiungerlo perché aveva dei problemi con il passaporto.

Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la Pandemia. L’ultima volta che ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare. È dura. Sono sempre presente nella sua vita, lo sento al telefono, ci videochiamiamo, ma viverlo è diverso.

La Yespica, dopo tante battaglie legali, è perfino riuscita a trovare un punto d’incontro con il padre di suo figlio e ad instaurare un rapporto normale per il bene di Aron. Il bimbo è cresciuto in Italia fino a 7 anni e poi si è trasferito in America. La stessa modella ha voluto affidarlo a Matteo Ferrari per via di alcuni problemi economici. È stata vittima di una truffa che l’ha lasciata completamente senza un centesimo e ha preso la difficile scelta, per garantire a suo figlio un futuro migliore. Ma è sempre stata presente nella sua vita.

Le immagini dell’abbraccio tra madre e figlio hanno commosso l’intero mondo del web. Il filmato mostra il tredicenne felicissimo tra le braccia della mamma. “Finalmente ti posso abbracciare vita mia. Ti amo. Mi sei mancato un mondo”.