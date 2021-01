“Aiutatemi e firmate. No all’archiviazione del caso come omicidio-suicidio”, il disperato appello di Daniele Mondello

Daniele Mondello non si rassegna e lancia una petizione online, rivolgendosi all’intera Italia e al resto del mondo, con l’obiettivo di raccogliere quante più firme possibili affinché il caso di sua moglie Viviana e del piccolo Gioele, non venga chiuso come omicidio-suicidio. La Procura non ha mai guardato oltre questa pista, sin dal giorno del ritrovamento dei due corpi.

Credit: Facebook

La famiglia delle due vittime non crede però all’ipotesi degli inquirenti. Più volte Daniele Mondello ha espresso la sua rabbia, riguardo le modalità di ricerca e riguardo le indagini. Il corpo di Viviana Parisi è stato ritrovato l’8 agosto, cinque giorni dopo la sua scomparsa. Ma un drone lo aveva individuato sotto il traliccio, nelle riprese del 4 agosto.

I resti del piccolo Gioele, invece, sono stati ritrovati il successivo 19 agosto e non dai ricercatori professionisti che per giorni hanno perlustrato le campagne di Caronia. Ma da un ex carabiniere che si era unito ad un gruppo di ricerca organizzato dallo stesso Daniele. L’uomo si è fatto largo tra l’erbaccia, con un falcetto, fino a trovare il bambino.

Credit video: AMnotizieVideo – YouTube

Daniele Mondello e la petizione online

Credit: Facebook

Da quel mese che ricorderà per il resto della sua vita, il dj aspetta ancora che gli vengano restituiti i corpi di sua moglie e suo figlio, così che possa dare loro una degna sepoltura e farli riposare in pace. Ciò non avverrà fino al termine delle indagini. Il dj aspetta i loro funerali, ma allo stesso tempo pretende nuove indagini e chiede che il caso non venga chiuso come omicidio-suicidio.

Credit: Facebook

Sono tanti gli indizi non ancora decifrati e che potrebbero provare che una terza persona abbia fatto del male alla donna e al suo bambino. Daniele Mondello ha condiviso una petizione online e chiesto a chiunque voglia giustizia, di firmare per Viviana e Gioele. In poche ore, ha già raggiunto più di 3 mila firme. Se anche voi volete aiutare quest’uomo, potete lasciare il vostro supporto sul sito della petizione: Petizioni.com.