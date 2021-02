Sono stati minuti di ansia e disperazione, quelli che ha vissuto un bimbo di soli 5 anni, con la nonna che era svenuta nella sua abitazione. Per fortuna, grazie al suo tempestivo intervento e a quello degli agenti, la signora sta bene e molto presto potrà anche tornare a casa. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

Un evento che ha dell’incredibile e che ovviamente ha stupito migliaia di persone. Il piccolo ora è considerato da tutti un vero e proprio eroe.

Tutto è avvenuto pochi giorni fa, un un’abitazione nel quartiere Zisa, di Palermo. Era una giornata come le altre per la famiglia e la donna non aveva alcun segno di malessere.

All’improvviso, proprio quando i genitori del piccolo erano usciti, per fare delle commissioni, è avvenuto il dramma. La nonna colpita da un malore, ha perso i sensi ed è caduta a terra.

Con lei c’era il nipotino di 5 anni, che è subito intervenuto per cercare di aiutarla. Grazie ad un gioco aveva imparato il numero della polizia ed infatti ha chiamato in fretta il centralino, dicendo: “Aiutatemi, la nonna è svenuta ed ha bisogno di aiuto!”

Gli agenti si sono presto resi conto della gravità della situazione e sono riusciti a risalire all’indirizzo della casa, proprio grazie alle generalità che ha fornito il bambino. Non conosceva il nome della strada, ma fortunatamente i poliziotti tramite l’anagrafe, sono riusciti a scoprirla.

Bimbo di 5 anni salva la nonna: la vicenda

Il piccolo era vicino alla nonna e non aveva intenzione di lasciarla. All’arrivo delle forze dell’ordine, non è riuscito ad aprire la porta. Infatti i soccorritori sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione, dal balcone di una vicina.

Gli agenti nel momento in cui sono entrati, hanno visto il bimbo che era seduto a terra, vicino alla signora, in lacrime. I medici si sono messi subito a lavoro per cercare di capire cos’era accaduto e per salvarle la vita.

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, solo grazie all’intervento del piccolo. Non ha esitato un secondo a chiedere aiuto ed infatti, ora la nonna sta bene e molto presto potrà anche tornare a casa.