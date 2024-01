Un episodio che ha portato all’arresto di un 46enne è quello che è avvenuto pochi giorni fa nella casa di una famiglia, che si trova a Gravellona Toce. La figlia 12enne della coppia, durante la discussione dei genitori, è riuscita ad uscire sul balcone ed a chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Gli agenti intervenuti nell’abitazione, una volta entrati hanno presto scoperto cosa stava accadendo e dalle indagini è emerso appunto che la donna lo aveva già denunciato.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti pochi giorni fa. Precisamente in una casa che si trova nel comune di Gravellona Toce, nelle provincie di Verbano-Cuso-Ossola.

Da ciò che è emerso la coppia già da tempo stava vivendo un periodo di forte crisi. L’uomo era spesso violento nei confronti della moglie e questo forse, accadeva anche davanti ai figli.

Proprio come è successo in quella occasione. I due hanno iniziato a discutere davanti ai bambini. La figlia 12enne è riuscita ad arrivare in balcone ed è proprio mentre era qui che ha chiamato le forze dell’ordine.

La ragazzina quando ha sentito la voce dell’operatore, ha raccontato che i suoi genitori stavano litigando molto violentemente. Per questo la persona dall’altra parte del telefono, l’ha fatta rimanere in attesa e nel frattempo ha mandato una volante nella casa.

L’arresto del 46enne dopo la telefonata della figlia

Gli agenti intervenuti nell’abitazione, si sono presto resi conto che la coppia c’era uno stato di tensione. Dagli accertamenti del caso hanno appunto scoperto che l’uomo a novembre dello scorso anno era stato denunciato dalla moglie per il reato di maltrattamenti.

Di conseguenza, hanno fatto scattare il codice rosso. Hanno disposto subito l’arresto per il padre di famiglia ed hanno trasportato la donna con i figli all’ospedale Castelli, di Verbania.

I medici hanno diagnosticato alla mamma contusioni lievi. Inoltre, a tutti hanno riscontrato uno stato di forte agitazione. Ora non bisogna far altro che aspettare per sapere cosa succederà alla famiglia.