Un gravissimo episodio di violenza domestica è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 16 dicembre, a Chiavari, in provincia di Genova. Un bimbo di soli 11 anni, ha salvato la mamma, mentre il suo compagno di 27 anni la stava picchiando. Sul posto sono arrivate d’urgenza le volanti di polizia ed anche i sanitari del 118.

Il piccolo spaventato e soprattutto stufo di vedere scene del genere, ha deciso di chiedere aiuto. La donna, in un primo momento ha raccontato una versione dei fatti, ma il giorno seguente ha deciso di non sporgere denuncia.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nell’abitazione della famiglia, nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 dicembre.

Un semplice diverbio, che alla fine è sfociato in violenza e che di conseguenza, ha portato all’arrivo degli agenti. Quando i poliziotti sono arrivati in casa, hanno trovato la giovane mamma con un vistoso ematoma all’occhio, causato proprio da un pugno.

I sanitari l’hanno portata d’urgenza in ospedale e i dottori dopo la visita, l’hanno dimessa. Nel referto hanno indicato una prognosi di 20 giorni. La donna in un primo momento, ha raccontato agli agenti che quello non era il primo episodio di violenza. Però, ha aggiunto anche che non lo aveva mai denunciato e che non era mai andata in ospedale in passato.

Gli agenti, vista la dinamica dell’accaduto, hanno avvisato subito il Pm Walter Cotugno, che ha attivato tempestivamente il “Codice Rosso” ovvero la proceduta prevista dalla legge per le persone vittime di violenza domestica.

Bimbo di 11 anni salva la madre: la denuncia

CREDIT: GIUSEPPE SANTORO

Il compagno di 27 anni, ha riconsegnato subito le chiavi dell’abitazione alle forze dell’ordine ed è andato via di sua spontanea volontà. La mamma invece, nella giornata di ieri, ha deciso di ritrattare la sua versione dei fatti.

Infatti ha detto agli agenti: “Non è vero che mi ha picchiata più volte: ieri è stata la prima volta!” In questo caso l’uomo non può essere denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia, poiché è un cosiddetto reato abituale.

Nel caso in cui la donna confermi questa versione, è probabile che il suo compagno venga denunciato solo per il reato di lesioni, che è molto meno grave.