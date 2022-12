Al Strobel è noto soprattutto per aver vestito i panni di Mike in tutte le produzioni legate a Twin Peaks, opera massima di David Lynch

Il mondo della recitazione statunitense ha da poco appreso la notizia della scomparsa di un grande attore, capace di interpretare un ruolo iconico nella storia della televisione mondiale. Lui era Al Strobel ed è diventato famoso dagli anni ’90 in poi per aver vestito i panni di Mike nella serie tv di David Lynch e Mark Frost, Twin Peaks.

Nelle scorse ore si sono diffuse le notizie di diversi personaggi iconici di diversi mondi che hanno lasciato la loro vita terrena.

Lo sport, ad esempio, ha appreso la notizia della scomparsa di Patrick Tambay. L’ex pilota, con 10 anni di Formula 1 alle spalle, di cui due sulla monoposto della Ferrari, se ne è andato all’età di 73 anni dopo aver combattuto a lungo con il morbo di Parkinson.

Nella giornata di ieri, invece, è stato il mondo del cinema, della televisione e della recitazione in generale ad essere venuto a conoscenza della notizia della scomparsa di un grande personaggio.

Si chiamava Albert Michael Strobel, era nato a Seattle nel 1939 e si è spento ieri, domenica 4 dicembre, per cause che ancora non sono state rese note.

A confermare il suo decesso ci ha pensato la sua grande amica e produttrice Sabrina Sutherland.

Al Strobel e Twin Peaks

Nonostante abbia recitato in diversi film di discreto successo e in opere teatrali molto apprezzate, il nome di Al Strobel sarà ricordato soprattutto per uno solo dei ruoli da lui interpretati.

Da adolescente subì un grave incidente stradale, a seguito del quale gli venne amputato un braccio. E proprio quella caratteristica fu la sua forza nel vestire i panni di Philip Michael Gerard (Mike), “L’uomo con un braccio solo” nella serie e nei film dedicati a “I Segreti di Twin Peaks“, la produzione di David Lynch.

È apparso praticamente in ogni puntata dello show originale, andato in onda dal 1990 al 1991. Poi ha partecipato anche ai due film legati alla serie: il prequel “Twin Peaks: Fire Walk With Me” del 1992 e il sequel, “Twin Peaks: Missing Pieces”, del 2014.

Quest’ultimo film ha anticipato di qualche anno la nuova stagione della serie, andata in onda in tutti i paesi dal 2017.